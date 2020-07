S.S. Monopoli 1966 | Rota: “Vorrei la possibilità di fare il salto”

Condividi

Le strade di Aris Rota e del Monopoli sembrano allontanarsi. Nonostante un rinnovo annunciato poco prima del lockdown e un rapporto bellissimo con la città il greco, uno dei migliori della passata stagione, pare essere alla ricerca di nuovi stimoli. Lo ha fatto trasparire con un post sul suo profilo Facebook apparso poche ore fa, un post che lascia pochi dubbi sulla voglia di lottare per obiettivi più ambiziosi o in categorie superiori. Rota, che quest’inverno ha cambiato procuratore, passando da Bruno Cirillo a Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi ha chiarito così la sua posizione: Ho ricevuto diversi messaggi da tanti di voi oggi e mi sembra giusto chiarire il mio pensiero perché lo devo a questa città : sono arrivato in un punto della mia vita professionale in cui devo osare, prendermi dei rischi... la nostra carriera è breve e a volte per arrivare dove si é sempre sognato si deve passare per scelte sofferte, dolorose. Non ho mai detto di voler lasciare il Monopoli , questa per me non é solo la mia squadra, da qualche anno é la mia famiglia ! Ho solo chiesto al mio procuratore di capire se c’è la possibilità di poter fare il salto, per la mia crescita e perché credo di averlo meritato sul campo e fuori con tutti i sacrifici fatti ! Questo non significa che lascerò il Monopoli , non so ancora cosa mi riserverà il futuro, so solo che quello che mi auguro io per me ora è ciò che ognuno di voi augurerebbe a se stesso o al proprio figlio ! Monopolitani, vi voglio bene! Parole di un figlio che vuole lasciare casa e andare a vivere da solo. Decisione che ha diviso la piazza, tra chi attende che resti compiendo un gesto d’amore e chi gli augura di trovare quella svolta della sua carriera che sta cercando a chiare lettere