Un jolly offensivo per il Monopoli. Dal Rimini arriva a titolo definitivo il classe '99 Scott Arlotti, trequartista che all'occorrenza può giocare da seconda punta o mezzala. Il calciatore romagnolo, che conta già 45 presenze e 4 reti in Serie C è alla prima esperienza lontano dalla sua Regione, dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile a Rimini, squadra di cui è stato anche capitano nonostante la giovanissima età.