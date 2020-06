S.S. Monopoli 1966| Playoff senza minutaggio, scelta libera per Scienza

Condividi

Nei playoff e nei playout non saranno erogati i contributi per l’utilizzo dei giovani calciatori e squadre come il Monopoli potrebbero cambiare di almeno 3/11 rispetto alla formazione tipo schierata in campionato. I biancoverdi di Scienza potrebbero rifarsi alle formazioni schierate contro Bari e Reggina nella gara di ritorno. In porta potrebbe esserci spazio per Pietro Menegatti, impegnato nelle partite contro le big, così come potrebbero guadagnare posizioni nelle gerarchie Simone Pecorini e Mario Mercadante nei confronti di Andrea Maestrelli. Anche sugli esterni ci potrebbero essere dei cambi. A sinistra è scontata la presenza di Donnarumma, sull’altra corsia Triarico partirebbe alla pari con Tazzer e Hadziosmanovic che seppur più giovani hanno fatto molto bene durante la stagione. Una condizione di svantaggio, se così si può chiamare, che verrà quindi annullata con Scienza che potrà schierare tutti a suo piacimento in base alla condizione fisica. Nel gran ballo finale si parte tutti alla pari e il Monopoli, che vi partecipava con i jeans strappati, a detta del suo tecnico, potrà mettersi l’abito da sera provando a conquistare quella principessa chiamata Cadetteria.