S.S. Monopoli 1966 | Playoff: la società organizza il raduno

Il Monopoli sarà al via dei playoff per la promozione in Serie B. La società ha sciolto i dubbi e si è già messa in moto per organizzare il ritorno di calciatori e staff in città, che molto probabilmente avverrà nei primi giorni della prossima settimana. Il girone C ha risposto compatto, dalle altre piazze è arrivato l’ok di quasi tutte: ci sarà la Virtus Francavilla, bestia nera dei biancoverdi nel 2017/2018, parteciperanno con moltissima probabilità anche Avellino e Teramo, così come le “big” Catanzaro e Potenza, oltre ovviamente a Bari e Ternana. Il raggruppamento meridionale ha risposto presente e chissà non arrivi con una schiera nutrita fino in fondo. Società alla ricerca di tamponi e test sierologici e di nuovi alloggi per i calciatori. Tecnico e preparatore atletico, nelfrattempo stanno ricevendo giornalmente i report degli allenamenti dei calciatori che hanno praticamente cominciato la preparazione atletica individualmente con la coscienza di dover tornare in campo tra un mese. Da verificare le condizioni dei giocatori acciaccati prima del lockdown. Jefferson era uscito malconcio dalla sfida contro la Casertana e si è curato dal 4 maggio in poi, Triarico e Moreo sono da valutare sul campo. Solo al ritorno al Veneziani si potrà avere un quadro chiaro riguardo la loro disponibilità per gli spareggi promozione.