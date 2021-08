S.s. Monopoli 1966 | Per la difesa si valuta Blondett

Non solo Novella, Morrone e Langella. Il Monopoli accelera per un difensore e un attaccante, da mettere a disposizione di Colombo prima di ferragosto. Detto nelle scorse ore della trattativa con Ciro De Franco, la società sta anche valutando l’ipotesi Blondett. Due promozioni negli ultimi due anni con Reggina e Alessandria, il difensore classe 1992 è in uscita dai grigi, club in cui lavora l’ex direttore sportivo Massimo Cerri, e starebbe valutandoa anche l’ipotesi di scendere in Puglia. L’elevatissimo ingaggio, aumentato anche dalla promozion in Serie B dell’Alessandria, rappresenterebbe un ostacolo, ma i piemontesi sarebbero disposti a trattare. In attacco, invece, occhio alle questione legati a Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana. La prossima punta del Monopoli potrebbe arrivare prorpio da uno di questi club.