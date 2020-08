S.s. Monopoli 1966 | Occhio all’iscrizione dell’Arezzo per Maestrelli e Pissardo

Condividi

Mancano poche ore alla deadline per le iscrizioni in Serie C, fissata per mercoledì 5 agosto. Se da una parte il Foggia osserva interessato dall’altra anche altre società pugliesi, vedi il Monopoli, seguono l’evoluzione per valutare eventuali occasioni sul mercato. Non ci sarà sicuramente il Campodarsego, che sarebbe salito dalla Serie D, mentre proprio il girone C potrebbe perdere due protagoniste: la Sicula Leonzio e il Teramo. La società del presidente Leonardi pare essere in diffoltà economica, il presidente degli abruzzesi Iachini ha ribadito di avere la documentazione pronta ma di voler ripartire da una categoria più bassa per risolvere la problematica legata allo stadio. Ancora incerte le situazioni delle tre toscane Arezzo, Livorno e Siena. I primi sembrano aver risolto le loro problematiche ma fino a quando non veranno depositati gli atti non si può cantar vittoria, le altre due sono ancora impegnate con il passggio di società. Qualora qualcuna salti il patron Lopez è alla finestra per fare affari importanti. Proprio l’Arezzo ha tra le sue file Maestrelli e Pissardo, due under che potrebbero far molto comodo a Scienza, mentre da Sicula Leonzio, Teramo, Siena e Livorno potrebbero svincolarsi giocatori molto importanti per la categoria. Giocatori, che se liberi, potrebbero sbloccare anche altri affari di giocatori attenzionati dalla società biancoverde. Bisognerà solo aspettare qualche ora e poi lanciarsi alla ricerca dei nuovi acquisti in un mercato estivo che seppur in considerevole ritardo sta per entrare finalmente nel vivo.