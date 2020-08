S.s. Monopoli 1966 | Nardecchia e Marasciulo con Scienza, idea Cesarini per l’attacco

Condividi

Sono Massimiliano Nardecchia e Giacomo Marasciulo i nuovi collaborati di Beppe Scienza. La società, in accordo con il tecnico piemontese ha deciso di cambiare qualcosa sulla composizione del team che affiancherà il mister, anche dopo un playoff che non ha del tutto soddisfatto le aspettative. A farne le spese l’ex allenatore in seconda Giacomo Ferrari, il colloboratore tecnico Nicola Losacco e il preparatore atletico Claudio Lenoci. Nardecchia ricoprirà il doppio ruolo di allenatore in seconda e preparatore atletico, che tra l’altro ha già rivestito nelle sue esperienze alla Viterbese con Fausto Silipo. Nella carriera di Nardecchia anche lo Spezia con Antonio Soda, il Portogruaro con Armando Madonna, il Nova Gorica con Apolloni e un’esperienza da primo allenatore all’Orvietana, in Promozione. Due stagioni fa ha cominciato l’anno a Modena, ancora con Apolloni. Giacomo Marasciulo, 36enne monopolitano, ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Due anni fa ha portato il Martina dalla Promozione in Eccellenza, allenandolo fino a gennaio, quando la crisi economica ha praticamente smembrato la squadra. A loro il compito di consigliare Scienza nei momenti più difficili, dare un parere in più e magari quel consiglio giusto visto da un occhio diverso che potrebbe svoltare la partita. Dal mercato, invece, arriva un’altra novità per l’attacco. Il fallimento del Siena ha liberato Alessandro Cesarini, trequartista e seconda punta classe ’89 ha realizzato 6 reti nell’ultima stagione. Su di lui sono puntati anche i fari della società del patron Lopez.