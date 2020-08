Condividi

Potrebbe essere Alvaro Montero il sostituto di Jefferson per l'attacco del Monopoli. L'attaccante spagnolo classe '89, 8 reti lo scorso anno con la maglia del Bisceglie resterebbe così in Puglia firmando un contratto annuale con opzione per il secondo anno con la società del patron Lopez.

Ph. Emmanuele Mastrodonato