S.s. Monopoli 1966 | L’Under 17 si ferma in finale. Mercato: per la porta anche Loria

Si è interrotto in finale il sogno del Monopoli Under 17, battuto dal Como 3-1 nell’ultimo atto del torneo. Nei 90 minuti disputati a Ravenna i lariani si sono dimostrati più compatti e forti fisicamente rispetto ai ragazzi di Biasi che al termine della gara ha ammesso il merito dell’avversario, nei confronti del quale c’è da togliersi il cappello e fare i complimenti. Di Tremolada, Di Giuliomaria e Gatti le reti della squadra allenata dall’ex attaccante del Catania Cicconi, di Tataru quella del Monopoli che con il gol messo a segno ha chiuso tutte le 15 gare giocate in stagione con almeno un gol messo a segno. Nel frattempo domani, domenica 4 luglio, verrà presentato alla stampa il tecnico Colombo e il nuovo organigramma societario. Obiettivo della dirigenza è mettere a disposizione dell’allenatore 2 attaccanti, 1 nuovo difensore, 1 nuovo centrocampista e 1 nuovo estremo difensore per la partenza del ritiro. Per il reparto avanzato si fa concreta la pista che porta a Bunino e Borrelli del Pescara. Al primo verrà offerto un triennale compiendo un notevole sacrificio economico, il secondo arriverà in prestito. In difesa si segue Maestrelli, che dopo l’anno sfortunato a Lucca tornerebbe in Puglia in cerca di riscatto, mentre a centrocampo si valuta ancora Cittadino. Per la porta, oltre a Taliento, si pensa al 22enne Loria, portiere scuola Juve che ha chiuso l’ultima stagione al Pisa.