S.s. Monopoli 1966 | Lopez: “Prima la salute, poi il calcio”

La situazione per il calcio di serie A si fa difficile, figuriamoci per la C dove le società non sarebbero in grado di rispettare un protocollo sanitario ferreo per la ripartenza dei campionati. Ne è consapevole anche il patron del Monopoli Onofrio Lopez che in un suo recente intervento ha rimarcato che vengono prima i lavoratori in cassa integrazione, i malati e chi lavora in ospedale. Per il calcio ci sarà tempo, con le dovute garanzie per i tesserati, soprattutto quelli delle fasce più deboli, che guadagnano tanto per intenderci lo stesso stipendio di un impiegato. «Ci sono momenti in cui non possiamo anteporre gli interessi personali a quelli di un paese intero – ha dichiarato in un’intervista - Il Monopoli osserverà la situazione fino al 7 maggio e non chiederà di riprendre a tutti i costi. Abbiamo delle idee e le abbiamo espresse ma dobbiamo innanzitutto essere con le coscienza apposto nei confronti della nostra nazione». Il numero uno biancoverde ha parlato così analizzando i dati che fanno registrare ancora oltre 2000 morti a settimana. Le speranze di rivedere De Franco e compagni in campo per questa stagione diventano sempre meno ma a fine emergenza, a prescindere da che stagione sarà, i biancoverdi saranno pronti ancora a stupire.