S.s. Monopoli 1966 | Loliva nome under per la porta del gabbiano

La nuova stagione comincia domani, aveva dichiarato l’amministratore unico Alessandro Laricchia ad Antenna Sud all’indomani della fine dell’assemblea di Lega Pro che sanciva la proposta di fine dei campionati senza disputare i playoff. Se da una parte c’è ancora una velata speranza nel consiglio federale dall’altra si pensa già a pianificare l’anno prossimo. Facendo leva sui maggiori talenti del posto nel ruolo di under. Fondamentale sarà sapere se il contributo per l’utilizzo dei giovani sarà confermato dalla Lega e quali saranno le annate premiate con l’indennità. Nel caso fossero confermati i ’98 il Monopoli parte dalla certezza Antonino e dalla possibilità di trattare con Samp e Arezzo per Hadziosmanovic e Maestrelli. Se si andasse a scalare le attenzioni saranno concentrate soprattutto sui nati nel 2000 e nel 2001. Per la porta il nome più caldo è quello di Andrea Loliva, già osservato lo scorso anno e protagonista a Gravina fino al momento del suo infortunio al ginocchio. Il Monopoli potrebbe chiedere informazioni all’Empoli per Alex Sposito, classe 2001 quest’anno in forza al Taranto. Per la difesa si segue Dario del Brindisi, centrale di proprietà del Lecce. Imprescindibili, qualsiasi siano gli anni di riferimento, saranno Arena, Tazzer e Antonacci, punti fermi under del Monopoli che verrà.