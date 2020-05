S.s. Monopoli 1966 | Le sirene della Feralpi Salò per il ds Cerri

Condividi

Il Monopoli e Massimo Cerri appaiono sempre più lontani. Le voci degli ultimi giorni parlano di un interessamento di molti club del nord nei confronti del dirigente piacentino che sta per esaurire il suo compito nella città pugliese. Il suo contratto scadrà il 30 agosto, anche in virtù della proroga della stagione di due mesi, ma la strada, salvo sorprese degli ultimi giorni, sembra essere segnata. Resterà l’ottima stagione con gli acquisti virtuosi di Giorno e Tazzer e un ottimo rapporto con la tifoseria, ma alcune differenze di vedute con parte della dirigenza faranno sì che il rapporto non continuerà. Sulle tracce di Cerri pare esserci la Feralpi Salò di patron Pasini, presidente degli industriali di Brescia e a capo di una delle società più virtuose del girone B. Cerri prenderebbe il posto di Andrissi e potrebbe già accordarsi nella finestra preliminare di mercato. Il futuro della trattativa però è legato al prosieguo della stagione. Prima del 28 maggio ogni tassello resterà al suo posto con l’ipotesi, seppur remota, che Monopoli e Feralpi Salò potrebbero incrociarsi sul campo nei playoff prima che in questi intrecci per dirigenti e calciatori.