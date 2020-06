S.s. Monopoli 1966 | La società alle prese con le questioni logistiche

Condividi

Alloggi dei calciatori e campi di allenamento i nodi al pettine del Monopoli per la ripresa della preparazione in vista dei playoff per l’accesso in Serie B. La società biancoverde richiamerà giocatori e staff entro la fine di questa settimana e in poche ore dovrà organizzarli logisticamente. Monopoli, come si sa bene è una città turistica e molti accordi fatti scadevano al 31 maggio per poter permettere l’affitto delle abitazioni ai turisti nel mese di giugno. In base a dove verranno sistemati i calciatori si deciderà anche dove far allenare la squadra. Le ipotesi in piedi, oltre al Veneziani sono 2, ovvero il centro sportivo Nick di Loseto, teatro degli allenamenti nei mesi invernali, e lo stadio comunale di Bitritto. Il tutto attendendo la data di ripresa dei playoff e l’assemblea di Lega Pro a cui partecipare, con un calciomercato che incombe e i dubbi riguardanti soprattutto il futuro di Carriero, il cui prestito scade il 30 giugno e quello di Fella,su cui ci sarebbero diverse società della cadetteria. La città, insomma, si prepara ad una pazza estate, tra mare, tramonti e un sogno chiamato Serie B.