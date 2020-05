S.s. Monopoli 1966 | Gli occhi del Palermo su mister Scienza

Condividi

Un altro anno di contratto, una riforma dei campionati che potrebbe portare il suo Monopoli in B e la corte di tante squadre dopo l’ultimo grande campionato fatto in Puglia. Giuseppe Scienza ha conquistato tutti con il suo gioco, fatto di ripartenze veloci, verticalizzazioni, fisico e cuore. Il Palermo, club dal blasone importante e praticamente promosso in Serie C avrebbe identificato proprio nel tecnico del Monopoli il successore di Rosario Pergolizzi, che ha annunciato la sua separazione dal club rosanero. Scienza è l’oggetto dei desideri del club di Mirri e Di Piazza al pari del siciliano Boscaglia, tecnico dell’Entella anch’egli legato da un altro anno di contratto con i liguri, attualmente decimi in Serie B. Oltre al Palermo si è affacciata alla finestra di Scienza anche la Juventus, che gli affiderebbe la conduzione della formazione under 23 che milita in Serie C. Ipotesi affascinanti ma da prendere con le pinze, vista la situazione contrattuale che vede Scienza legato a Monopoli fino a giugno 2021, l’eventuale “buonuscita” da corrispondere alla società biancoverde e la ventilata riforma dei campionati che regalerebbe la B al Monopoli e il ritorno in cadetteria al suo condottiero dopo l’esperienza di Brescia. A queste ipotesi vanno aggiunte quelle che potrebbero svilupparsi nei prossimi giorni, con tanti club di Serie B che osservano attenti e una Ternana ancora indecisa sulla prosecuzione del rapporto con Gallo e che a breve potrebbe buttarsi su nuovi profili. Giugno si avvicina e quello che di solito è il mese del riposo si presenta come il più movimentato della storia recente del nostro calcio.