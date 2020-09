S.S. Monopoli 1966| Fusco, Guiebre e Piccinni fino al 2022

Condividi

Fusco, Guiebre e Piccinni fino al 2022. Il Monopoli piazza due colpi e un rinnovo e avanza nella costruzione della squadra per il prossimo anno. Fusco e Guiebre erano già in ritiro con la squadra e hanno formalizzato il loro accordo con la squadra del patron Lopez. Il difensore classe ’99 è reduce dalla cantera del Benevento e da tre stagioni in Serie D con Ercolanese e Sorrento, condite da 65 presenze e 2 reti. Guiebre è invece un’esterno sinistro di grande corsa e fisico, su cui Scienza dovrà lavorare tatticamente. Nativo del Burkina Faso, l’esterno sinistro classe ’97 è cresciuto nel settore giovanile del Forlì, prima di trasferirsi nel Meldola in Eccellenza. Nel 2016 viene acquistato dal Rimini, dove vince prima il campionato di Eccellenza e successivamente quello di Serie D da protagonista, totalizzando 39 presenze e 4 reti. Approdato in Lega Pro, nella stagione 2018/2019 disputa 37 presenze realizzando 2 gol. Nell’ultima stagione, fino a dicembre 2019, Guiebre gioca 12 partite con la maglia del Rieti. Nella sua esperienza a Rimini Guiebre è stato compagno di squadra di Scott Arlotti, altro nuovo acquisto biancoverde. Saltato, nel frattempo, il trasferimento a Monopoli di Arma. Il 35enne ex Vicenza ha firmato con la Virtus Verona.