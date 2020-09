S.s. Monopoli 1966 | Fella ufficiale alla Salernitana, per l’attacco si pensa a Tulli

Condividi

Dopo il successo contro il Modena il Monopoli è chiamato ad un’altra prova di personalità contro una squadra retrocessa dal campionato di Serie B. La Juve Stabia di Pasquale Padalino che nel primo turno di Coppa Italia ha battuto a sua volta il Tritium. Sono piaciuti tantissimo Tazzer e i difensori, Paolucci ha trovato il gol vittoria e Pozzer ha fatto una parata decisiva. Tanti spunti positivi nonostante una squadra al 40% come ha dichiarato Scienza nel post partita. Servono due attaccanti, dopo la cessione ufficiale di Fella alla Salernitana per una cifra vicina ai 400mila euro. Bubas e Tulli sono gli obiettivi primari con uno dei due potrebbe arrivare entro 3-4 giorni. Per la difesa, invece, c’è Alessandro Bastrini. Il difensore classe ’87 riabbraccerà mister Scienza e i suoi vecchi compagni di squadra. Ufficiale anche la cessione di Antonino al Grosseto. Il giocatore si è trasferito in Toscana a titolo definitivo. Può tornare a Monopoli, infine, anche Francesco De Giorgi. Il difensore è stato annunciato dal Nardò ma potrebbe cedere alla tentazione di tornare a giocare in Serie C, categoria che lo ha visto protagonista nelle ultime cinque stagioni. Indicazioni più precise si avranno guardando la partita del Nardò di domenica. In caso di impiego il suo trasferimento in biancoverde diventerebbe più complicato.