S.s. Monopoli 1966 | Fella e Donnarumma con le valigie in mano. Torna Paolucci?

Condividi

Per Fella e Donnarumma le porte della Serie B dovrebbero spalancarsi lo stesso. Il Monopoli deve cominciare a costruire la stagione 2020/2021 e per farlo, come ribadito anche dalla dirigenza a più riprese, potrebbe sacrificare un paio di pezzi pregiati in modo da far quadrare i conti e ripartire con una base economica a solida. A tal proposito i due calciatori che hanno più mercato sono il bomber Peppe Fella e Daniele Donnarumma, finiti rispettivamente nelle mire di Salernitana e Reggina. Fella, dopo i 17 gol di questa stagione, tornerebbe nella sua città natale per restarci da protagonista. La cadetteria potrebbe essere l'occasione della svolta anche economica, visto che andrebbe a guadagnare una cifra che si aggira attorno al doppio di quella che sta percependo adesso a Monopoli. In cambio in Puglia potrebbero arrivare un paio di giocatori interessanti e un conguaglio economico. Stesso discorso per Donnarumma alla Reggina. L'esterno campano approderebbe in riva allo stretto, con alcune pedine che farebbero il percorso inverso. Uno degli indiziati è Lorenzo Paolucci che tornerebbe in biancoverde dopo un anno.