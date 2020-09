Monopoli | Fella al Foggia via Salernitana? Per la difesa piace De Santis

Condividi

Il 2-2 contro il Lecce ha dato ottime indicazioni a mister Scienza. Il suo Monopoli c’è, sta assimilando i meccanismi e ha trovato garanzie in difesa nonostante le partenze di Rota e De Franco. Giosa è stato uno dei migliori, Sales è un giocatore di categoria e lì davanti c’è il solito Fella che ha ricominciato da dove aveva finito, a suon di gol. La doppietta a Lecce, però, potrebbe essere una delle ultime dell’attaccante campano con la maglia biancoverde. La trattativa con la Salernitana non è un mistero ormai da mesi. La novità, però, è che il vicecapocannoniere della passata stagione potrebbe restare in Puglia e trovare il Monopoli da avversario. La società di Lotito lo preleverebbe da Monopoli e gli farebbe firmare un contratto triennale per poi girarlo in prestito al Foggia di Felleca e Corda, che così festeggerebbe l’approdo in Serie C con un vero e proprio botto di mercato. Un attaccante che ormai è una sicurezza per la terza serie nazionale e che si va a completare con ogni tipo di compagno di reparto. La società biancoverde farà di tutto per trattenerlo, forte anche dell’attaccamento alla piazza, ma l’offerta della Salernitana al momento pare attirare un calciatore che è alla ricerca della svolta nella sua carriera. Capitolo difesa: la Pergolettese avrebbe offerto un contratto triennale a Michele Ferrara, che potrebbe continuare la sua carriera nel girone A. Per sostituire un profilo così duttile la società sta pensando ad un barese: Ivan De Santis, classe ’97 cresciuto nel Milan, di proprietà della Virtus Entella.