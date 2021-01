S.s. Monopoli 1966 | Ecco Satalino e Jakimovski. Sales al Catania

Giacomo Satalino e Nikola Jakimovski sono i due nomi nuovi in casa Monopoli. Il portiere monopolitano e l’esterno di centrocampo ex Bari e Bisceglie potrebbero presto rinforzare la formazione di Scienza, apparsa a Terni già in netto miglioramento con gli innesti di Riggio, Soleri e Currarino. Continua quindi un mercato di riparazione all’insegna del rinforzo deciso di una rosa che presentava parecchie lacune. Capitolo portiere: Taliento è già a Monopoli e verrà tesserato mentre l’inserimento di Porru nella trattativa per Bertinato ha fatto virare il Monopoli decisamente su Satalino, che potrebbe essere profeta in patria. Il 22enne monopolitano, che il Sassuolo ha acquistato tre anni e mezzo fa dalla Fiorentina, arriverà in prestito dagli emiliani che lo riprenderanno dal Cesena. Nikola Jakimovski, invece, al momento svincolato, si aggregherà in gruppo nelle prossime ore e sarà valutato da Scienza. In caso positivo sarà tesserato e potrà dare il suo contributo. In uscita, invece, Montero ha richieste dal girone A e dal girone B, mentre Santoro sarà ceduto in prestito in Serie D per tre mesi e farà ritorno in riva all’Adriatico a giugno. Giorno, infine, è in uscita ma nessuna trattativa è in fase di definizione. A momenti, però, potrebbe esserci l’accelerata decisiva con Alessandria o Bari. Simone Sales, infine, è stato ceduto a titolo definitivo al Catania.