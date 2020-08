S.S. Monopoli 1966| Donnarumma va al Cittadella, arriva Zambataro

Condividi

Mentre Montero diventa ufficiale il Monopoli si appresta a salutare Daniele Donnarumma e accoglie Eyob Zambataro. Partiamo dallo spagnolo, ex Bisceglie, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021, con opzione al 2022. Il centravanti spagnolo classe ’89, nella sua carriera vanta 204 presenze e 50 gol nel suo Paese d’origine, con le maglie di Saragozza II, Alcalà, Zamora, Real Jaen, Cartagena, Almeria II, Burgos, Lealtad e Marbella. Nell’ultima stagione, la prima in Italia, ha collezionato 28 presenze e 9 reti con il Bisceglie. L’attaccante ha raggiunto la squadra nel ritiro di Villa D’Agri, ritiro che sta lasciando Daniele Donnarumma, che dopo tre anni in biancoverde si trasferirà a titolo definitivo al Cittadella, in Serie B. In cambio al Monopoli arriverà una somma che sarà reinvestita sul mercato, per portare in biancoverde una serie di giocatori tra cui l’italo-etiope Eyob Zambataro, esterno di fascia scuola Atalanta che può essere impiegato all’occorrenza su entrambe le corsie. Classe ’98, le sue prestazioni faranno accedere la società al contributo per il minutaggio. Zambataro conta un campionato di C vinto con il Padova, 11 presenze in B e 8 gare nella passata stagione a Ravenna, dove si era trasferito a gennaio e purtroppo è retrocesso dopo i playout persi contro il Fano. Il giocatore è già in ritiro con i suoi nuovi compagni.