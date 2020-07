S.s. Monopoli 1966 | Domani incontro Scienza-Lopez per suggellare il matrimonio. Chiricallo sarà il ds

Condividi

Chiudere l’accordo per far restare Scienza in biancoverde e tuffarsi sul mercato. Il Monopoli comincia ad accelerare sulla costruzione della prossima squadra. La continuità tecnica è la priorità, il tecnico piemontese sarà nelle prossime ore in Puglia dove discuterà l’adeguamento del suo contratto che scade nel 2021. La società ha intenzione di dare il via libera al suo trasferimento solo in caso di offerta irrinunciabile, nel caso contrario potrebbe rinnovare l’accordo proponendo un prolungamento almeno al 2022 con un ritocco sull’ingaggio. Scienza avrà un ruolo fondamentale anche nella costruzione della squadra, una sorta di ruolo di allenatore/manager con una funzione fondamentale per quanto riguarda l’individuazione dei nuovi innesti. Per la figura di direttore sportivo la figura interna indicata più volte da Alessandro Laricchia dovrebbe essere quella di Marcello Chiricallo, responsabile del settore giovanile biancoverde. Chiricallo si è seduto anche sulla panchina del Monopoli come allenatore nella stagione 2009/2010 e risponderebbe a quella figura su cui la società pone fiducia per un lavoro in simbiosi fatto a più mani. Sul fronte mercato in entrata si lavora su Simone Sales, difensore salentino che ha fatto molto bene a Potenza nella prossima stagione. Il 32enne potrebbe prendere il posto di Aris Rota, che avrebbe richieste sia dalla serie B che da club importanti di Serie C. Anche questo è un nodo da sciogliere a brevissimo.