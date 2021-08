S.s. Monopoli 1966 | D’Agostino sblocca la cessione di De Paoli all’Ascoli

E’ cominciata la settimana di lavoro che porta a Monopoli-Potenza, primo turno di Coppa Italia di Serie C in programma sabato alle ore 21 allo stadio Vito Simone Veneziani. Dall’altra parte del campo tanti volti noti, come Enrico Zampa, Andrea Maestrelli, Francesco Salvemini, Alvaro Iuliano e mister Giacomo Ferrari, secondo di Scienza fino a due anni fa e ora vice di Fabio Gallo in quel di Potenza. Il Monopoli ci arriva con qualche problema in attacco, visto l’infortunio di Borrelli che sicuramente lo porterà a saltare anche un paio di gare in campionato e la situazione De Paoli che finalmente tende a sbloccarsi. La pedina che potrebbe muovere l’operazione è Mattia D’Agostino, 21 anni, prodotto del settore giovanile e lo scorso anno ad Olbia. Il classe 2000 arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e sarebbe la parziale contropartita del trasferimento di De Paoli nelle Marche. Per la difesa, oltre a Daniel Semenzato, non si smette di seguire Davide Riccardi, mentre è in piedi una pista che porta al terzino sinistro svincolato Patrick, seguito dallo stesso agente di Nocciolini. L’ex Parma è il primo nome per l’attacco e dopo un anno di alti e bassi tra Sambenedettese e Renate potrebbe cercare in Puglia quella doppia cifra che manca dai tempi del Ravenna. Entro fine settimana, con l’aiuto degli emiliani che parteciperebbero all’ingaggio, la trattativa potrebbe sbloccarsi.