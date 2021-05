S.s. Monopoli 1966 | Continuano le riflessioni sulla questione societaria

Ore di riflessione in casa Monopoli dove tiene banco la situazione societaria. Onofrio Lopez e Alessandro Laricchia continuano ad incontrarsi per delineare il futuro della compagine biancoverde che vedrà solo uno di loro due al timone. Lopez e Laricchia, soci in affare anche in altri ambiti, hanno deciso di separarsi in quello calcistico, dove le differenze di vedute, potevano pregiudicare quello che è un rapporto che dura da decenni. Lopez ha lasciato il pallino in mano ad Alessandro Laricchia, amministratore unico, che al momento però non avrebbe ancora la forza necessaria per portare avanti una situazione così impegnativa come la gestione di un club di C. Sono in corso verifiche da parte di entrambi, che cercando soluzioni per un campionato senza sofferenze. La deadline è la presentazione della documentazione per l’iscrizione al campionato, da completare entro tre settimane circa: chi presenterà la fidejussione sarà molto probabilmente chi gestirà il prossimo Monopoli. In stand by tutte le altre situazioni: Scienza ha un altro anno di contratto, Pelliccioni e Chiricallo aspettano una chiamata, la piazza, invece, è impaziente di sapere chi sarà al timone del Monopoli, sperando in un mare calmo dopo una stagione caratterizzata dalla pandemia.