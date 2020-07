S.s. Monopoli 1966 | Arriva la bozza del regolamento sugli under, società a lavoro sui ’98

Condividi

Con un occhio al regolamento per la prossima stagione, un orecchio al mercato e tanta attenzione al budget il Monopoli si avvicina alla stagione 2020/2021. Sono arrivate le linee guida dalla Lega sui contributi per il ricorso al minutaggio. Saranno ancora under i calciatori nati nel 1998 così come saranno valorizzati ancora di più i giocatori della cantera. Se il progetto del Monopoli sarà di medio-alta classifica la società potrebbe addirittura rinunciare ai giovani, se si continuerà con i giovani Gianmarco Antonacci sarà uno dei punti cardine su cui costruire la squadra, con l’inserimento di un paio di calciatori nati nel 1998 che resteranno con lo status di under. Cambiano quindi gli scenari per quanto riguarda Mastrelli e Hadziosmanovic, con almeno uno dei due che potrebbe restare a Monopoli. I giocatori professionisti in rosa non potranno essere più di 22, gli altri avranno contratto di addestramento. Possibile, come già sottolineato nei giorni scorsi, anche un ritorno a Monopoli di Marco Pissardo, vista la situazione dell’Arezzo. Capitolo Scienza: il tecnico avrebbe subito la corte del Catanzaro rifiutando l’offerta della società del patron Noto. In Serie C anche Ternana e Palermo sembrerebbero interessate ma al momento non ci sono piste concrete. Per Fella e Donnarumma, invece, non ci sarebbero solo Salernitana e Reggina ma anche altre società di B. Entro fine luglio si potrebbero avere sviluppi.