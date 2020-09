S.s. Monopoli 1966 | Arlotti, un jolly offfensivo under per il Monopoli. Idea Pozzer per la porta

Condividi

Scott Arlotti per la linea verde. Il Monopoli rafforza la schiera di under assicurandosi le prestazioni del jolly offensivo classe ’99 proveniente dal Rimini. Un giocatore che contribuisce alla soglia del minutaggio ma che può garantire esperienza, viste le 45 gare e le 4 reti messe a segno con la maglia del Rimini negli ultimi due campionati di Serie C. Una storia particolare quella di Arlotti, che può spaziare dal ruolo di trequartista a quello di seconda punta fino al suo impiego da mezzala. Da Coriano, piccolo paese in provincia di Rimini, ha raggiunto il capoluogo per vestire la maglia biancorossa dall’Eccellenza alla serie C. Sempre titolare, addirittura indossando la fascia da capitano. Quella di Monopoli sarà la sua prima esperienza lontano da casa, utile per trovare la definitiva consacrazione. Capitolo portiere under: la società potrebbe optare per la coraggiosa scelta riguardante Pozzer, classe 2001 proveniente dalla Primavera dell’Inter, un ragazzo che si è messo in luce con le giovanili nerazzurre come Pissardo, che a Monopoli ricordano con piacere. La corsa adesso è alla mezzala che dovrebbe affiancare Giorno, Paolucci e Piccinni. Con Carriero destinato alla Ternana la società, oltre a Ilari e Damian segue con interesse Gianluca Nicco, giocatore che Scienza ha già allenato nella sua esperienza ad Alessandria. L’ingaggio del calciatore, però, rappresenterebbe l’ostacolo più importante.