S.s. Monopoli 1966 | Antonacci e Nina “maturi” tra i banchi in attesa dei playoff

La maturità tra i banchi in attesa di quella sul campo. Gianmarco Antonacci e Christian Nina hanno terminato i loro esami di maturità e, aspettando la votazione e il conseguimento del diploma possono buttarsi senza ulteriori pensieri nell’avventura playoff con il loro Monopoli. Due ragazzi giovanissimi, classe 2001 protagonisti in modo diverso durante la regular season, che vogliono fare del gioco del

calcio il loro percorso di vita. Antonacci, scuola Nick Bari, è ormai al secondo anno in pianta stabile con la prima squadra. Quest’anno ha collezionato oltre 10 gettoni tra campionato e Coppa Italia, guadagnandosi i galloni di vice Donnarumma. Da lui impara tantissimo, per sua stessa ammissione e chissà se il suo compagno di squadra non vada a rafforzare qualche squadra di Serie B che il testimone possa passare proprio a lui. Per Nina, invece, un solo gettone in Coppa Italia di Serie C e tanta esperienza all’ombra di Piccinni, Giorno e Carriero da cui sta cercando di carpirne i segreti. In una serie playoff con tempi strettissimi Scienza potrebbe aver bisogno anche di loro, anche per qualche minuto magari che potrebbe diventare decisivo. Nel frattempo continuano gli allenamenti allo stadio di Alberobello e il ciclo di tamponi, risultati ancora tutti negativi. Sta tornando la tranquillità e il calcio sta prendendo il sopravvento. Per mettersi il Covid alle spalle e pensare al campo, anche per onorare, come sottolineato da mister Scienza, il lavoro di quanti hanno contribuito a salvare vite e la memoria di chi quella battaglia, purtroppo, l’ha persa.