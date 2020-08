S.S. Monopoli 1966| 2-1 al Santa Maria nel primo test, bene Guiebre

Condividi

E’ terminata 2-1 in favore del Monopoli la prima uscita dei biancoverdi, che hanno battuto di misura il Santa Maria Cilento, formazione neopromossa in Serie D. I ragazzi di Scienza hanno ribaltato con Giosa e Fella nella ripresa il gol iniziale di Citro, mostrando qualche difficoltà data dai carichi di lavoro e qualche spunto degno di nota da parte dei giovani e dei ragazzi in prova. 3-5-2 nel primo tempo con la sorpresa Zambataro mezzala, 3-4-3 nella ripresa con Triarico e lo stesso Zambataro a fianco di Fella. Ottime indicazioni dall’ex Rieti Abdul Guiebre, che piace molto al tecnico e potrebbe essere presto tesserato, come sottolineato dallo stesso Scienza a fine gara.