S.s.c. Bari | Una settimana per decidere su allenatore e direttore sportivo

Una settimana per pianificare la prossima stagione, con la scelta del direttore sportivo e dell’allenatore in testa alla famiglia De Laurentiis. Il Bari si prepara al 2020/2021, che ripartirà molto probabilmente attorno al 20 agosto in Abruzzo, a Castel di Sangro o Alfedena. La proprietà incontrerà l’attuale ds Matteo Scala nei prossimi due/tre giorni e da lì si deciderà quali saranno le prossime linee guida. Da una parte la continuità, con il dirigente ligure in sella e un progetto che non dovrebbe discostarsi troppo da quello di quest’anno, l’obiettivo di puntellare la rosa già esistente e dare di nuovo l’assalto alla Serie B, dall’altra un nuovo corso, che potrebbe vedere una figura diversa alla guida del mercato e magari una semirivoluzione nella rosa. Una volta chiara la situazone direttore sportivo si passerà alla scelta dell’allenatore. Vivarini sembra l’ipotesi più plausibile, nonostante la sconfitta in finale playoff, che ha parzialmente cancellato quei 27 risultati utili consecutivi, su cui pesano però 13 pareggi che hanno fatto un po’ storcere il naso alla piazza. L’allenatore ha l’attenuante di non aver costruito in prima persona la squadra e di aver accettato un progetto tecnico che non era completamente il suo. Progetto che potrebbe ripartire sin da subito con Vivarini al timone e a dettare le linee guida sul mercato, per porre subito le basi per una nuova rincorsa alla serie B.