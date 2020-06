S.s.c. Bari | Playoff, Laribi ci sarà

Condividi

Ultimato il secondo giro di tamponi il Bari si proietta al lavoro collettivo sul campo che comincerà lunedì prossimo a porte chiuse tra antistadio e San Nicola. Lavoro in vista del quarto turno dei playoff, in programma tra un mese allo stadio San Nicola in gara secca. Un appuntamento a cui il gruppo arriverà compatto e senza sorprese dell’ultim’ora riguardanti il regolamento sui prestiti. Sono da definire, infatti, soltanto i tecnicismi riguardanti il prolungamento del prestito di Karim Laribi per il mese di luglio. In attesa di una norma ufficiale da parte della Fifa e del recepimento da parte della Figc gli avvocati della società biancorossa e quelli del Verona stanno sistemando i dettagli per far rimanere in biancorosso il trequartista italotunisino, protagonista a Terni con un gran gol in una delle ultime gare prima del lockdown. Laribi ci sarà, al pari di Costantino e Pinto, in prestito da Triestina e Salernitana, e di tutti i giocatori che il Napoli ha girato con la stessa formula al Bari per 2 anni, ovvero D’Ursi, Costa e Folorunsho. Un Bari al gran completo, quindi, per l’appuntamento dell’anno, quella piccola competizione a eliminazione che potrebbe portare ad un grande traguardo.