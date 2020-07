S.s.c. Bari | Conosciamo la Carrarese

Condividi

L’entusiasmo di una città e del suo tecnico Baldini, un 4-2-3-1 che ha offerto spettacolo soprattutto in attacco, l’esperienza di Infantino, Ciancio, Tedeschi, Tavano e Maccarone e la solidità di Pasciuti e Mignanelli. La Carrarese, prossimo avversario del Bari, si prepara alla sfida di venerdì al San Nicola forte della buona prestazione offerta contro la Juve Under 23, chiudendo la pratica nel primo tempo. Un tecnico, Baldini, che allena gratis per amore della sua terra, un gruppo esperto che ha nel materano Infantino il suo miglior realizzatore e tanti giocatori che il campionato di Serie C lo hanno già vinto come gli ex Lecce Ciancio e Calderini e Pasciuti, colonna del Carpi che compì il doppio salto dalla Serie A alla Serie C. 45 punti in 27 partite durante la regular season, con un ottimo rendimento in casa e uno discreto in trasferta, dove i gialloblù hanno totalizzato 15 punti in 13 gare, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Il secondo miglior attacco del girone A con 47 reti all’attivo e una difesa non impenetrabile con 36 gol subiti. Una squadra che ha perso solo 6 volte su 27 gare e che scenderà a Bari non di certo per fare la comparsa. Ma a questo punto della stagione un avversario vale l’altro. Da ora in poi, con i supplementari e i rigori in caso di parità, per la squadra di Vivarini conterà solo vincere.