San Pietro Vernotico, incendio in deposito Stp

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, all’interno di un deposito situato alla periferia di San Pietro Vernotico. Le fiamme hanno coinvolto un capannone contenente materiale plastico, senza però interessare direttamente gli autobus della Società Trasporti Pubblici di Brindisi, che si trovavano a distanza di sicurezza.

La STP Brindisi ha immediatamente attivato le misure precauzionali, decidendo di trasferire i mezzi presenti nel deposito alla sede centrale di Brindisi per prevenire ogni possibile rischio. Fondamentale, in questa fase, la collaborazione di numerosi autisti non in servizio, che si sono resi disponibili per facilitare e completare lo spostamento in tempi rapidi.

Grazie alla prontezza d’intervento e all’assenza di vento nella zona, le fiamme non hanno raggiunto gli autobus evitando danni maggiori. Resta da chiarire l’origine dell’incendio, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La STP ha ringraziato pubblicamente il personale coinvolto per la tempestività e lo spirito di collaborazione dimostrati durante l’emergenza.

Laura Milano