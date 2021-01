S. Michele Salentino | Crollo solaio: 4 indagati per omicidio colposo

Il Magistrato inquirente ha disposto autopsia su corpo vittima.

Quattro persone sono indagate per il crollo ieri del solaio di un capannone in costruzione a San Michele Salentino (Brindisi), che ha causato la morte di un uomo di 49 anni, Franco Mastrovito, e il ferimento di quattro operai. Gli indagati sono tecnici e responsabili delle ditte esecutrici dei lavori di ampliamento di una concessionaria: Stefano Barletta, di San Michele Salentino; Giuseppe Mazzotta di Novoli; Andrea Turrisi di Ostuni; Domenico Padula di San Pietro Vernotico. Rispondono di omicidio colposo, accusa ipotizzata nell’atto con cui il pm Gualberto Buccarelli ha disposto il conferimento di incarico per l’autopsia sulla vittima, titolare di una impresa che si stava occupando dei lavori. L’esame è stato fissato il 29 gennaio prossimo. I feriti sono tutti ricoverati all’ospedale Perrino di Brindisi: uno è in prognosi riservata, gli altri tre si trovano in Ortopedia, con prognosi di 30 giorni. (ANSA).