Gravi irregolarità in struttura per anziani nel Brindisino

Nell’ambito dei controlli inerenti alla campagna “Estate tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno svolto mirate verifiche presso le strutture socio sanitarie, finalizzate alla tutela degli anziani.

In particolare, in una di queste, ubicata a San Michele Salentino (BR), sono state riscontrate gravi irregolarità, che hanno portato alla chiusura della struttura da parte dell’Ambito Territoriale n. 3 AUSL BR/1 di Francavilla Fontana (BR).

In particolare, nel corso della verifica, è stato accertato il superamento della capacità ricettiva, nonché la presenza di anziani con gravi patologie invalidanti, non compatibili con il livello assistenziale della struttura. I competenti Enti si sono già attivati per il trasferimento degli 8 ospiti anziani in strutture appropriate al loro fabbisogno assistenziale.

