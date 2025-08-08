8 Agosto 2025

S. Marzano di S.Giuseppe: tutto pronto per il MedFestival

Laura Milano 8 Agosto 2025
Tutto pronto a San Marzano di San Giuseppe (Ta) per la dodicesima edizione del MedFestival Puglia, l’evento curato dalla Aps Pro Loco Marciana, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di San Marzano di S.G.

Dal 2010, il MedFestival valorizza l’identità culturale e mediterranea attraverso un percorso condiviso tra musica, teatro, arti visive, letteratura, cibo e partecipazione.
L’edizione 2025, intitolata “Storie e suoni del Mediterraneo che unisce”, si svolgerà il 9 e 10 agosto presso il Santuario Madonna delle Grazie di San Marzano di San Giuseppe, luogo simbolico trasformato per due giorni in uno spazio di incontro e racconto collettivo.
L’iniziativa mira a valorizzare le espressioni artistiche dei popoli mediterranei, promuovere le eccellenze agroalimentari pugliesi, sostenere i giovani talenti locali, costruire reti tra enti e associazioni, rafforzare il senso di appartenenza territoriale

Il programma:
Musica –  concerti e performance dal vivo che uniscono tradizione e sperimentazione, tra cui La Cantiga de la Serena, Giumentaro Ensemble, Accasaccio (9 agosto) e SkarLat e Kalàscima (10 agosto);

Teatro e Narrazione – con “Via Case Sparse” (reading teatrale a cura di Ura teatro con Fabrizio Saccomanno e Marco Schiavone) e “Io sono Ulisse”, spettacolo originale della Pro Loco Marciana con attori non professionisti; Talk, incontri e documentari – tra cui la presentazione del libro “Osservazioni sul Tarantismo” con Federico Capone e Mimmo Mazza, l’incontro “Gaza, l’assedio dell’umanità” con Amira Abuamra e la performance artistica di Zaid Ayasa (9 agosto), i documentari “Siciliani d’Africa – Tunisia terra promessa” e “Pasturismo” (10 agosto); Installazioni e cultura visiva – con la mostra fotografica itinerante “Mesògeios thalassa” di Maurizio Greco, l’esposizione “Il Mediterraneo che non vorremmo” e lo stand esperienziale “Uno sguardo sulla Tunisia” a cura di APS Babele con degustazioni, henné, abiti e raccolta fondi per Gaza; Laboratori per bambini – con attività didattiche e laboratorio di serigrafia naturale a cura di Ammostro, artisti di strada e lo sport grazie alle associazioni sportive Aps Tech-time.it, Ne Ikmi Asd, La Casa di Sofia e Diavoli Rossi che presenteranno “ I Giochi del Mediterraneo “.

Un ricco percorso enogastronomico con postazioni food, vino, birra e drink per narrare la Puglia attraverso il gusto.
DJ Set finale per chiudere il festival in festa.

Dal 2010, il MedFestival ha costruito un racconto continuo che ogni anno affronta un tema diverso: dall’integrazione al brigantaggio, dalle voci femminili al gioco, dall’identità arbëreshe alla cultura del vino, fino alla centralità della parola. Una storia collettiva in divenire, che cresce con il territorio che la ospita.

L’appuntamento è a San Marzano di San Giuseppe, presso il Santuario Madonna delle Grazie, 9 e 10 agosto

