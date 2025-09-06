S. Giorgio J.co , truffe online: i consigli della Polizia di Stato

Truffe online in danno di anziani e soggetti fragili: è il tema affrontato a San Giorgio Jonico con la partecipazione della Polizia di Stato
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Taranto, trasporti ferroviari in forte difficoltà
Torricella, vino e produttori: il supporto di A.V.I
Un albero in ricordo del “sindaco pescatore”
Taranto, Ovadia e Paolo Rossi al Taras Teatro festival
Taranto, due sere da tutto esaurito per il Medita festival
Taranto, Bitetti ringrazia Urso. Resta il no al rigassificatore