Ryanair, operativo estivo 2025 per la Puglia: 82 rotte tra Bari e Brindisi

Ryanair ha svelato oggi, giovedì 27 febbraio, il suo operativo estivo 2025 per gli aeroporti di Bari e Brindisi, confermando la sua posizione di primo vettore in Puglia con un’offerta di 82 rotte, 5 aeromobili basati e un investimento complessivo di 500 milioni di dollari. La compagnia prevede di trasportare 6,6 milioni di passeggeri all’anno, supportando oltre 5.100 posti di lavoro nella regione.

Nonostante l’impegno sul territorio, Ryanair ha dichiarato che non potrà espandere ulteriormente le sue operazioni in Puglia a causa della permanenza dell’addizionale municipale. Secondo la compagnia, questa tassa penalizza il turismo e l’occupazione, impedendo la crescita registrata invece in regioni come Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia, che l’hanno abolita.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha elogiato il Sindaco di Brindisi per aver bloccato l’aumento dell’addizionale municipale nel 2023, ma ha sollecitato la Regione Puglia e il Governo Italiano a rimuoverla del tutto per favorire ulteriori investimenti. La compagnia irlandese ha ribadito che, se l’addizionale fosse eliminata, potrebbe incrementare il traffico in Italia fino a 80 milioni di passeggeri annui, con l’aggiunta di 40 nuovi aeromobili e oltre 250 rotte.

Per celebrare il nuovo operativo, Ryanair ha lanciato una promozione di tre giorni con tariffe a partire da 21,99 euro per viaggi fino a giugno, disponibili sul sito ufficiale della compagnia.

