Foto ItaliaRimborso

Ryanair condannata a risarcire due passeggeri per il volo Pisa-Bari

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
Il Giudice di Pace di Pisa ha condannato Ryanair al pagamento di 500 euro complessivi in favore di due passeggeri, assistiti dalla società ItaliaRimborso, a seguito del ritardo del volo FR6184 Pisa-Bari del 27 marzo 2023.

L’aereo, previsto in partenza alle 18:20 e in arrivo alle 19:40, è decollato alle 21:50 atterrando alle 23:00. Un ritardo di 3 ore e 20 minuti che, secondo il Regolamento CE 261/2004, dà diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro per ciascun viaggiatore.

Nonostante le richieste avanzate, la compagnia aerea non aveva provveduto al rimborso, spingendo i passeggeri a ricorrere all’assistenza legale. In giudizio, Ryanair aveva eccepito l’improcedibilità della domanda, sostenendo che il tentativo di conciliazione non fosse valido perché non effettuato attraverso la piattaforma ConciliaWeb o organismi riconosciuti da ART.

Il giudice ha però respinto l’argomentazione, ritenendo valido il tentativo svolto presso un organismo ADR accreditato dal Ministero della Giustizia, e ha ricordato che le clausole contrattuali che impongono procedure più onerose ai consumatori sono da considerarsi vessatorie.

Nel merito, il tribunale ha riconosciuto la piena fondatezza delle richieste: il ritardo superiore alle tre ore, in assenza di circostanze eccezionali, obbliga la compagnia al risarcimento.

“La decisione conferma che le restrizioni unilaterali imposte dalle compagnie non possono limitare i diritti dei passeggeri”, sottolineano da ItaliaRimborso, che ribadisce il proprio impegno nel garantire assistenza legale gratuita ai viaggiatori.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.italiarimborso.it, dove è possibile verificare i propri diritti in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking o smarrimento bagagli.

