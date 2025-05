Ruvo, Mons. Vincenzo Marinelli nominato Cappellano di Sua Santità da Papa Leone XIV

Monsignor Vincenzo Marinelli, attualmente segretario della Nunziatura apostolica in Kazakistan, ha ricevuto il prestigioso titolo di Cappellano di Sua Santità dal neoeletto Papa Leone XIV.

La notizia è stata accolta con profonda gioia e commozione dalla comunità parrocchiale di San Giacomo Apostolo di Ruvo di Puglia, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine e vicinanza spirituale al sacerdote. In una nota firmata dal parroco don Gaetano Bizzoco, si legge:

«Carissimo Mons. Vincenzo Marinelli, la comunità parrocchiale di San Giacomo Apostolo si unisce in preghiera e in gioiosa gratitudine al Signore per la Tua nomina a Cappellano di Sua Santità. È per tutti noi motivo di grande orgoglio vedere riconosciuto il Tuo instancabile servizio, la dedizione pastorale e l’amore con cui hai sempre testimoniato il Vangelo. Ti assicuriamo il nostro affetto, la nostra vicinanza spirituale e continuiamo a sostenerTi con la preghiera. Ad multos annos! Con stima e devozione, Il Parroco don Gaetano e la Comunità Parrocchiale di San Giacomo Apostolo».

Il titolo di Cappellano di Sua Santità è un’onorificenza conferita dal Papa a sacerdoti che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa, e comporta il titolo onorifico di “Monsignore”. La nomina rappresenta un segno di apprezzamento e di stima per il cammino ecclesiale e umano di mons. Marinelli, che continua a servire con dedizione la missione diplomatica della Santa Sede.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author