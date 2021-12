RUVO – Si sarebbe lanciato dalla finestra del liceo scientifico Tedone di Ruvo di Puglia probabilmente dopo aver ricevuto un brutto voto. Un ragazzino di 14anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra del primo piano facendo un volo di circa tre metri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare. L’incidente in tarda mattinata. Dalle prime ricostruzioni, pare che i suoi compagni di scuola lo abbiano visto sedersi sul bordo della finestra e precipitare di spalle. Indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi. Molto probabilmente si tratterebbe di un gesto volontario. Tutte le attività didattiche sono state sospese.