Ruvo di Puglia: coppia di anziani muore in un incendio

Due anziani, entrambi ultranovantenni, sono morti nella mattinata di martedì 5 novembre in un incendio divampato nel loro appartamento di Ruvo di Puglia (Bari), al piano rialzato di via Braccalone, poco distante dal centro cittadino. Le cause del rogo restano ancora sconosciute. Al momento dell’incidente, i due anziani si trovavano soli in casa. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri per fare chiarezza su quanto accaduto.

