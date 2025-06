Ruvo, attesa finita: ostacolo Herons Montecatini in finale

Il dado è tratto: sarà la Fabo Herons Montecatini l’avversaria della Pallacanestro Ruvo nell’ultimo atto dei playoff di B Nazionale. La vittoria sul parquet di Treviglio in gara cinque per 68-75 ha consegnato alla squadra di coach Barsotti l’ultimo pass a disposizione per la serie finale che metterà in palio l’A2, con l’inizio delle ostilità fissato a domenica 8 giugno. Può sorridere coach Rajola, che avrà la possibilità di giocare tre delle eventuali cinque gare tra le mura amiche. Con l’eliminazione di Treviglio, infatti, la prima testa di serie è passata proprio ai pugliesi, che hanno chiuso il girone B al secondo posto a più quattro dai toscani.

Un vantaggio non indifferente, ma Ruvo dovrà fare i conti con la cabala. Da una parte ci sono i precedenti della regular season chiusa ad aprile: due vittorie sue due tra “PalaColombo” e “Palatagliate”. Dall’altra, invece, la semifinale playoff della scorsa stagione, con Montecatini in grado di ribaltare la serie dopo aver perso le prime due partite.

Equilibrio, intanto, è la parola d’ordine in casa biancazzurra. Perché, tra attacco e difesa, la squadra ha trovato la sua dimensione: 80 punti di media segnati e appena 70 concessi in questi playoff. Segnali importanti per coach Rajola, che ha lavorato molto sul concetto di squadra fino a far coesistere tre primi violini come Jackson, Borra e Jerkovic in un sistema collaudato. Ora servirà la forza – mentale prima ancora che fisica – per completare l’opera e riscrivere la storia. Ruvo non ha mai disputato un campionato di A2 e non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità.

