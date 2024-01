Rutigliano, tutto pronto per la tradizionale Fiera del Fischietto

Rutigliano è pronta a fischiare. Il 17, il 20 e il 21 gennaio, la cittadina barese ospiterà la Fiera del Fischietto in Terracotta che, con un programma ricco d’appuntamenti, si appresta a celebrare, come ogni anno, il noto manufatto simbolo della tradizione rutiglianese.

Una tradizione che, intrecciandosi con la festività di Sant’Antonio Abate (in programma il 17 gennaio, appunto), si rinnova da decenni chiamando a raccolta, nei tre giorni dedicati alla Fiera, i cittadini di Rutigliano e i tanti visitatori provenienti dai paesi limitrofi.

«Abbiamo scelto di riprendere ogni aspetto che valorizza la nostra città in occasione della festa di Sant’Antonio Abate» ha sottolineato il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano. Ricorrenza che, proprio in occasione dell’annuale edizione, si riappropria della tradizionale sede di svolgimento, quanto meno nel giorno della festa di Sant’Antonio Abate, tanto cara nell’immaginario collettivo: la pineta comunale, rinnovata nella sua veste dopo le recenti opere di riqualificazione e pronta, ora, a far da cornice agli appuntamenti previsti per mercoledì 17 gennaio («Siamo fieri di poter tornare in un luogo caro a tutti» ha rimarcato l’assessore alle attività produttive Tonio Romito). Accanto alle tipiche bancarelle dei fischietti in terracotta, agli stand gastronomici curati dalle realtà associazionistiche locali e agli artisti di strada, spazio alla musica, a “La Josa” con il talkmshow “Frisch&Talk”, al lancio dei palloni aerostatici e, soprattutto, alla tradizionale benedizione degli animali, in programma alle ore 16.00 sul sagrato della Chiesa di San Domenico.

Nel weekend, poi, le attrazioni si spostano nel borgo antico di Rutigliano, pronto a spalancare le proprie porte e accogliere i figuli, protagonisti della tre giorni dedicata alla Fiera anche con incontri e laboratori a tema. Figuli che, come da consuetudine, arricchiscono la storica kermesse dando il proprio contributo artistico nel Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta, giunto alla 35esima edizione e inaugurato venerdì 12 gennaio.

La manifestazione, cui prendono parte anche gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, richiama da sempre artisti provenienti da ogni angolo d’Italia (Umbria, Marche, Veneto, Lazio e Lombardia quest’anno) e attribuirà diversi premi compiendo una selezione tra i 58 manufatti in gara. Concorso, fischietti in terracotta e non solo: «spettacoli, video-mapping sulla Torre Normanna con una nuova storia da raccontare, proiezione del cortometraggio “Nu Ffischia” girato a Rutigliano, eventi sportivi a tema e visite guidate nei luoghi simbolo della nostra città: un tripudio di bellezza e gioco di squadra» ha chiosato Milena Palumbo, assessore alla cultura del comune di Rutigliano.

Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano: «Si rinnova l’appuntamento con la Fiera del Fischietto. Siamo pronti a vivere tre giorni dedicati alle tradizioni nostrane con un ricco programma pensato e realizzato dall’Amministrazione comunale. Abbiamo scelto di riprendere ogni aspetto che valorizza la nostra città in occasione della festa di Sant’Antonio Abate: avremo, dunque, il corteo degli animali con la tradizionale benedizione, il lancio dei palloni aerostatici e il video-mapping sulla Torre Normanna.

Il 17 gennaio, poi, torneremo finalmente a vivere la nostra Fiera all’interno della Pineta Comunale, per spostarci successivamente – il 20 e il 21 gennaio per l’esattezza – nel borgo antico. Saranno tre giorni di musica, spettacoli e, soprattutto, di fischietti: i figuli saranno i veri protagonisti con incontri e laboratori a tema. Vi aspettiamo a Rutigliano!».

Tonio Romito, assessore alle attività produttive: «La Fiera del Fischietto in Terracotta è, per Rutigliano, la madre di tutte le attività fieristiche: intreccia la tradizione, la storia e l’economia del nostro paese e, nel giorno di Sant’Antonio Abate, raccoglie tutta la cittadinanza intorno al nostro simbolo per eccellenza, vale a dire il fischietto in terracotta. Quest’anno siamo fieri di poter tornare in pineta, uno spazio a cui la cittadinanza è legata e che, adesso, ritroverà rinnovato e migliorato dopo le recenti opere di riqualificazione. Vi aspettiamo a Rutigliano il 17, 20 e 21 gennaio!».

Milena Palumbo, assessore alla cultura: «La Fiera del Fischietto in Terracotta è uno dei momenti più importanti tra gli eventi in programma a Rutigliano. Il fischietto, al pari dell’uva da tavola, è un motore trainante della nostra cultura e della nostra tradizione. Anche nell’annuale programma della Fiera, riproponiamo il Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta, giunto ormai alla 35a edizione; manifestazione in grado di coinvolgere artisti locali e provenienti da ogni angolo d’Italia, istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, per un totale di 58 manufatti in gara. Nei tre giorni dedicati alla Fiera – 17, 20 e 21 gennaio -, ci sarà spazio per gli spettacoli, la musica, la gastronomia con il coinvolgimento di tante realtà associazionistiche locali e lo sport con eventi a tema: un tripudio di bellezza e gioco di squadra. Tornerà, poi, il festival “la Josa” con un interessante Talk Show

(“Frisch&Talk”) e, anche quest’anno, la Torre Normanna ci racconterà una nuova storia grazie al fantastico video-mapping realizzato. Grande attesa, inoltre, per la proiezione del cortometraggio “Nu Ffischia”. Non mancheranno, naturalmente, le visite guidate nei luoghi simbolo di Rutigliano. Non vediamo l’ora di accogliervi nella nostra città: vi aspettiamo!».

