RUTIGLIANO – Dieci le Cantine di Puglia selezionate per le degustazioni, otto mostre, sette artisti musicali, installazioni fotografiche e luminarie artistiche, mercatino dell’artigianato e approfondimenti culturali. Terza edizione del Puglia Wine Festival, la Festa del vino e dei sapori d’autunno a Rutigliano. Fino al primo novembre tutte le sere piazza e centro storico si riempiranno di tante iniziative per vivere i profumi e le atmosfere d’autunno nel centro di Rutigliano.

Degustazioni, in casette a tema, con assaggi dei migliori vini delle cantine ospiti. Inoltre, ampio spazio per gustare le caldarroste cotte al fuoco, il mercatino artigianale e le illuminazioni realizzate dagli artisti di Lumen Design. Mostre-eventi quelle proposte in parallelo: “Noi Girovaghi” per scoprire arte e monumenti del borgo di Rutigliano reso museo a cielo aperto; l’apertura straordinaria della Torre Normanna e le Visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta. E poi ancora tanti spettacoli.