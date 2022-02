Alle 4 del mattino italiane Vladimir Putin ha attaccato l’Ucraina ed è stato il presidente della Russia stesso ad annunciare la guerra in un discorso in tv, dopo che gli ultimi tentativi diplomatici di evitare il conflitto sono falliti e mentre era in corso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu

Le truppe russe stanno entrando anche dalla Bielorussia e dalla Crimea, in corso ci sono esplosioni a Kiev e in altre città anche nell’Ovest del Paese. Putin ha detto che il suo obiettivo è “demilitarizzare ma non occupare” l’Ucraina e ha lanciato un monito al mondo: “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia”.

Il leader del Cremlino non ha specificato la portata territoriale dell’operazione, ma le bombe hanno iniziato a colpire in tutto il territorio ucraino, e le truppe hanno iniziato a entrare in Ucraina anche dal confine Nord (Bielorussia) e Sud (Crimea), con attacchi nei porti strategici di Mariupol e Odessa.

Il presidente del consiglio italiano Mario Draghi e gli altri leader europei hanno condannato l’attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca.