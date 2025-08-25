25 Agosto 2025

Ruoti, il sindaco salva una vita in una calda giornata estiva

Michael Logrippo 25 Agosto 2025
centered image

Una calda giornata estiva si è trasformata in un dramma sfiorato a Ruoti, grazie alla prontezza e al sangue freddo del sindaco Franco Gentilesca, che ha salvato la vita di una donna in shock anafilattico. L’incidente è avvenuto lo scorso 21 luglio, quando una donna alla guida della sua Audi è stata improvvisamente punta da un insetto. La puntura ha scatenato una violenta reazione allergica, causando la perdita di controllo del veicolo.

L’auto ha iniziato a sbandare pericolosamente lungo la carreggiata, minacciando di travolgere alcuni operai impegnati in un cantiere poco distante. A bordo, la sorella della conducente non è riuscita a intervenire, bloccata dallo spavento. In quel momento cruciale, il sindaco Gentilesca, in sella alla sua moto e in transito sulla corsia opposta, ha colto immediatamente la gravità della situazione.

Agendo rapidamente, il primo cittadino ha superato l’auto fuori controllo, ha bloccato il traffico in arrivo e ha assistito nel fermare il veicolo. Resosi conto delle condizioni critiche della donna, ha allertato il 118 e contattato la dottoressa Auletta, medico di base del borgo, che si è precipitata sul luogo dell’incidente.

L’intervento tempestivo della dottoressa Auletta si è rivelato determinante: ha somministrato i farmaci necessari per stabilizzare la donna, evitando conseguenze fatali. Nel frattempo, l’eliambulanza, prontamente allertata, è atterrata sulla pista di elisoccorso in contrada Marana, a pochi minuti dal luogo dell’incidente.

Trasferita d’urgenza in ospedale, la signora ha ricevuto le cure necessarie ed è rimasta in osservazione al pronto soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni si sono stabilizzate nel giro di poche ore. Questa storia a lieto fine dimostra come un intervento tempestivo e coordinato possa realmente salvare una vita.

centered image

