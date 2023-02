MESSINA – Vittoria di misura del Cerignola, che batte il Messina per 1-0. Decisiva la rete di Ruggiero, che scaccia i fantasmi dopo un periodo complicato. La vittoria esterna mancava dal 27 novembre, rivedibile invece il Messina di Raciti. In cronaca. Partono forti i padroni di casa che, dopo neanche due minuti, sfiorano il vantaggio: Balde aggancia, Russo respinge sui piedi di Perez che a porta vuota spreca malamente calciando alto. Il tempo scorre ed il Cerignola prende in mano le redini del gioco. Al 28’ Achik da calcio d’angolo pesca la testa di Ruggiero che anticipa la marcatura e trafigge Fumagalli, pugliesi in vantaggio. Non succede più nulla fino alla ripresa. Nonostante sia il Cerignola ad avere il controllo della gara, è il Messina a rendersi pericoloso per primo. Al 60’ Balde crossa scavalcando Saracco, Ferrara di testa non trova clamorosamente lo specchio. 80’, corner a rientrare di Kragl, Baldè salta più di tutti ma la palla finisce sopra la traversa. Le due squadre terminano la gara in dieci uomini: al 93’ Mallamo viene ammonito per la seconda volta a causa di un fallo su Samele, utile a fermare il contropiede degli ofantini; un minuto dopo è Sainz Maza, da subentrato, a lasciare il campo. Lo spagnolo incassa due ammonizioni in un arco di tempo brevissimo, l’ultima a causa di una simulazione in area di rigore. L’episodio non compromette nulla, il Cerignola espugna il “Franco Scoglio” di Messina e torna al successo dopo 3 gare, riconquistando la quinta posizione. Arrestata la corsa salvezza dei siciliani, che si fermano dopo 5 risultati utili di fila.

