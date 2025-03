Ruggeri: “Scelte politiche indipendenti, nessun legame con Decaro”

Il senatore Totò Ruggeri, membro della direzione nazionale UDC, interviene per chiarire alcune recenti affermazioni che lo riguardano.

“Il mio rapporto con l’eurodeputato Decaro è strettamente personale e le mie scelte politiche sono frutto di una riflessione autonoma – precisa Ruggeri -.. La mia partecipazione a discussioni preliminari non deve essere interpretata come un impegno o un sostegno a iniziative specifiche. Ascoltare non significa condividere”.

Ruggeri sottolinea la sua visione della politica come “un impegno serio verso il benessere dei cittadini”, ribadendo che la sua traiettoria politica è guidata da principi solidi e indipendenti. “Indipendenza e chiarezza saranno sempre le colonne portanti della mia attività”, conclude.

