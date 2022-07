L’ex assessore regionale al welfare ed ex senatore Totò Ruggeri, finito al centro di un terremoto giudiziario e raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, chiede di essere interrogato dal pubblico ministero. L’istanza è stata avanzata dai suoi avvocati Giuseppe Fornari e Salvatore Corrado. La difesa ritiene che siano numerose le questioni ancora da chiarire. Anche perché Ruggeri è convinto di essere vittima di un’ingiustizia. L’ex assessore si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Simona Panzera, riservandosi di chiarire in seguito la propria posizione ed ora si sarebbe sentito pronto. Ma in data odierna il PM, Dottor Prontera, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rendere interrogatorio

“Avremmo voluto fornire agli inquirenti la versione dei fatti di Salvatore Ruggeri e rispondere a tutte le domande utili a ricostruire fatti e circostanze” dichiara l’avvocato Giuseppe Fornari, “Prendiamo atto della decisione del Pubblico Ministero e andiamo avanti. Dal canto nostro restiamo convinti che non ci fossero ab initio e che, a maggior ragione, non ci siano oggi le esigenze cautelari che giustificano la permanenza di Salvatore Ruggeri agli arresti domiciliari.” conclude Fornari