RUFFANO – Paura a Ruffano per lo scontro tra un’Audi e una Lancia. Una delle due autovetture è andata a sbattere contro il muro perimetrale di un’abitazione tranciando i tubi del gas. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i conducenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per scongiurare pericoli dovuti alla fuoriuscita del gas, la zona è stata raggiunta anche dai carabinieri della locale stazione.