Ruffano, truffa milionaria: sequestrati telefoni e pc di una consulente 54enne

Una donna di 54 anni, residente a Ruffano, è stata indagata con le accuse di truffa ed esercizio abusivo di attività finanziaria. La 54enne, consulente finanziaria, in passato impiegata in una banca, avrebbe orchestrato un complesso sistema per sottrarre ingenti somme di denaro a professionisti e cittadini della zona, promettendo guadagni facili e veloci attraverso investimenti su una piattaforma di trading online situata a Londra.

In questo modo, avrebbe racimolato una somma che si ipotizza possa ammontare a circa 10 milioni di euro. Nelle scorse ore le fiamme gialle, su disposizione della Procura di Lecce, hanno eseguito una perquisizione in casa della donna, sequestrando documenti, un computer e diversi smartphone, ora al vaglio degli investigatori.

Secondo l’accusa, a incappare nella trappola dell’indagata sarebbero state numerose vittime, tra cui medici, poliziotti, pensionati e comuni cittadini. Tra questi anche un medico di Lecce, che avrebbe affidato inizialmente alla donna 30 mila euro. I versamenti sarebbero poi proseguiti, superando la somma di 180 mila euro.

Per essere ancora più credibile, la 54enne avrebbe inviato al professionista presunti falsi report via WhatsApp che attestavano una crescita del capitale fino a 1 milione e 300 mila euro. In seguito, la donna avrebbe iniziato a chiedere ulteriori versamenti, giustificandoli con l’obbligo di pagare fantomatiche tasse all’Agenzia delle Entrate del Regno Unito. Il medico avrebbe, così, versato altri fondi indirizzati a conti di privati sconosciuti, raggiungendo i 500 mila euro.

Le indagini si stanno ora concentrando su altri casi simili, sebbene di importo inferiore, tutti denunciati dalle presunte vittime nel tempo. Attualmente, la 54enne è l’unica indagata, ma gli inquirenti non escludono il coinvolgimento di altre persone. L’analisi della documentazione e dei dispositivi sequestrati sarà fondamentale per fare luce su questa presunta maxi-truffa.

